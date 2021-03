Chile está malo, muy malo. Fueron las expresiones de Fernando, el esposo de Ruth del Pilar, la mujer que fue vilmente asesinada después de hacer una diligencia bancaria y robarle una importante suma de dinero, justamente en el día que se celebraba el Día de La Mujer ¡Qué tragedia! ¡Que paradoja más cruel! A lo anterior se suma el secuestro y el asesinato de la joven Damaris en Nueva Imperial y tantas más en una cadena interminable de crueles homicidios. Chile está muy malo; y a esta secuencia ininterrumpida de asesinatos, en el día de hoy falleció un lactante de seis meses que había sido herido a bala junto al resto de su familia en una toma de la comuna El Tabo.

La semana recién pasada no ofreció ningún hecho novedoso pues, desgraciadamente, ha pasado ser una normalidad la delincuencia desatada en el país y la falta de respuesta del gobierno a través de sus más diversas autoridades, que lejos de tranquilizar a la población, solo contribuyen a aumentar la incertidumbre. Las visitas a terreno son una pérdida de tiempo por la inefectividad de las medidas que se adoptan. Los chilenos estamos cansados de las querellas contra quienes resulten responsables que ya forman parte de un libreto previo de carácter permanente para mostrar una reacción a los delitos cometidos, que, además de no ser creíble es altamente fastidioso y enervante; se agotarán todas las medidas pertinentes y los esfuerzos para encontrar a los culpables; estamos analizando y se coordinarán con las distintas fuerzas policiales las medidas apropiadas; se reforzarán los puntos más sensibles, etc., etc.

Ministro Delgado, el punto de prensa que hizo el día sábado fue vergonzoso, un desastre, los periodistas tenían que repetir varias veces las preguntas porque Ud. las evadía en forma incoherente e inseguro. Es preferible que no los haga si no está debidamente preparado y limítese a entregar un comunicado por escrito. Quédese mejor con sus delincuentes menores llenos de sueños.

A la muerte de Tomasito, cuyo desenlace está muy lejos aún de esclarecer y que los canales de TV han hecho uso y abuso en jornadas maratónicas con opinólogos, rostros de TV y especialistas, cada uno con teorías en base a especulaciones distintas, solo contribuyen a la desinformación, se suman ahora los lamentables decesos por heridas a bala de otros dos menores, uno víctima de un delincuente que no le pareció suficiente apropiarse del automóvil de la sufrida madre y un segundo, que en forma accidental, producto de un enfrentamiento entre la policía y forajidos. Espero que la justicia considerará que no hubo dolo por parte del carabinero y que la muerte del menor fue un hecho imprevisto y accidental producto del enfrentamiento de que estaban siendo objeto, por muy doloroso que sea y con justificada razón para los padres la pérdida de su hijo.

El aumento sustantivo de estos últimos delitos viene a comprobar que en Chile se ha perdido todo el respeto por la vida humana y para que decir a la autoridad, alentados por la persecución que han hecho políticos, el propio Gobierno y el IDH, contra las policías y las FF.AA; y los bandoleros dan por hecho que el sistema garantista existente los protegerá y constituirá el alimento para nuevos crímenes que redundará en consecuencia en sus créditos para un mayor prestigio y poder en el mundo del hampa.

Controversia sobre el empleo de las FF.AA. en el conflicto de la Araucanía

Si bien es cierto, que a esta altura es inoficioso seguir deliberando sobre este tema por cuanto Sebastián Piñera jamás tomará una medida semejante, con mayor razón ahora que el comunista y ex juez Juan Garzón, aprovechando su indeseable visita a Chile para reunirse con los de su misma especie, además de alentar la subversión, anunció que tan pronto como entregue el mando de la nación el presidente Piñera será denunciado a la Corte Penal Internacional por violación a los derechos humanos. De manera que, seguirá estirando la cuerda hasta llegar al final con el país cada vez más convulsionado y en ruinas por no haber ejercido el mandato impuesto por la C.P.E. para mantener el Estado de Derecho.

Sin embargo, como no he tenido el privilegio de que mis cartas sean publicadas en los medios, deseo por este intermedio dejar constancia de mi opinión como ciudadano y como general en retiro del Ejército de Chile. Hay opiniones, como las de J. García Huidobro -no sé a qué título- afirma que las FF.AA. chilenas no están entrenadas en la lucha antisubversiva ni en contacto con la población civil en materias de seguridad y que el Ejército fue humillado en la crisis de octubre. Ninguna de las dos afirmaciones son ciertas y su pergamino de intelectual no le da créditos para ello, por lo demás, él era un niño durante el gobierno de Salvador Allende y seguramente no tuvo conocimiento del papel que jugó posteriormente el ejército para destruir la guerrilla del MIR de Gregorio Liendo, -el comandante Pepe- en Panguipulli; y si bien, la actual tiene más preparación por la FARC -gracias a la confabulación de Bachelet- y un mayor apoyo logístico producto del tráfico de drogas, del robo de madera y de las extorsiones, el Ejército de Chile también tiene sus medios; con respecto a la humillación, debería ser más serio en sus apreciaciones por cuanto fue el gobierno quien dispuso su empleo en una actividad propia de la policía, y es obvio, que el ejército consciente de su capacidad no las empleó conocedor del daño que ocasionaría, situación muy diferente al terrorismo y la guerrilla rural imperante en la macrozona sur.

Hay otras voces que también se han negado a apoyar la idea de un eventual empleo de las FF. AA. por cuanto ellas -coincidiendo con lo que han preconizado los gestores de la violencia terrorista y de la guerrilla – agravaría la situación, lo que sería efectivamente un hecho en su inicio, pero constituiría el camino apropiado para dar término definitivo al problema. Sin duda que tendría sus costos y altos, pero no lo seguirían pagando los que actualmente los asumen ante la falta de inacción del gobierno; así lo han expresado no solo grandes emprendedores y agricultores, sino pequeñas empresas y trabajadores de la etnia mapuche que afirman que la violencia proviene de otros sectores y aseguran que el 99 % de ellos solo quiere paz para trabajar en orden y tranquilidad. Las demandas de la causa Mapuche no tienen nada que ver con los objetivos de la delincuencia y el terrorismo; y si bien, es necesario una política de Estado, lo que demandará largo tiempo por la calidad de nuestros parlamentarios y el incierto de lo que saldrá de la nueva constitución, el establecimiento del estado de derecho es ahora y no soporta mayores dilaciones. Lo que no significa que esté ausente la toga.

El monumento al General Baquedano y la tumba del soldado desconocido.

Tema obligado ha sido el nuevo ataque al monumento del General Baquedano y el sacrilegio cometido con la tumba del Soldado Desconocido, que muestra la degradación moral y la ignorancia de parte de la sociedad, presa del odio conculcado por el P.C, y otros sectores radicales de la izquierda, ante la ominosa complicidad de sus dirigentes políticos y parlamentarios con su obsecuente silencio, como una demostración clara de su inconsistencia porque tradicionalmente dicen que se han jugado por los valores culturales, como también la de conocidos intelectuales que no han agotado su pluma ni su prosa en otras ocasiones. Aquí no se trata de un miembro del Ejército el que ha sido ofendido, sino de un héroe nacional que solo trajo gloria y respeto a nuestra nación. No es solamente un héroe de nuestra institución sino de todas las fuerzas armadas y de la patria toda.

Súmese a lo anterior las declaraciones del alcalde comunista Jadue, del pseudo parlamentario Boric y de la señora Narváez -conducida a control remoto por la Alta Comisionada de DD.HH. de la ONU que no se guardó sonrisas ni sus ojos de chinita para dedicarlos al asesino de Maduro- al pedir la renuncia del comandante en jefe del ejército por el tenor de la declaración alusiva al acto de vandalismo por una supuesta deliberación, lo que junto con demostrar animadversión se delatan como ignorantes. Sin embargo, ninguna recriminación para la devastación de la zona.

En lo particular, al comunicado yo la encontré incluso gusto a poco y falto de sustancia, en extremo cauto, entiendo, por el respeto que se merece a las altas jerarquías de la república. Con respecto a un eventual traslado, considero que debe mantenerse en el mismo sitio con los resguardos correspondientes bajo la tuición del Ejército; a pesar que los sicópatas, orcos y drogadictos financiados por la izquierda, ya han aserrado las patas del caballo, esperando culminar su salvajismo el próximo viernes, ante las facilidades otorgadas por la autoridad.

Su eventual traslado sería una derrota humillante, y con el perdón del señor comandante en jefe del Ejército, pienso que también se debería escuchar a los otros mandos institucionales. En Chile se han sacado leyes en menos de 24 hrs. y de existir voluntad no costaría absolutamente nada modificar la Ley 17. 288 de Monumentos Nacionales -tarea para el MINDEF y el MINEDUC- por lo demás el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) tiene la facultad de proponer al Gobierno las medidas administrativas que sean conducentes a la mejor vigilancia y conservación de los mismos. (art.3.5). Y una de sus medidas podría incluir la custodia por parte del Ejercito. Por otra parte, para desincentivar los ataques ignominiosos el CMN por iniciativa propia o acción popular puede solicitar al Juzgado de Letras la aplicación de las sanciones señaladas en la ley que incluyen presidio y multas que pueden llagar hasta 200 UTM y Carabineros tiene los antecedentes de los detenidos.

O sea, solo es cuestión de cumplir con la ley existente. Extraño si, la ausencia de declaraciones por parte del MINEDUC y del ministro de la Cultura, tan presta a justificar como expresión del arte urbano los rayados en los muros del GAM. Concuerdo con el arquitecto Iván Poduje que el traslado del citado monumento y de la tumba del Soldado Desconocido debe formar parte de un desarrollo urbano en el sector que considere la eliminación de la rotonda, como, asimismo, de ocurrir lo anterior el nuevo destino debe ser un lugar tan digno como la Plaza de los héroes.

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)

/gap