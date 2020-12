Alfonso Méndiz Noguero es un reputado crítico de cine que dirige con gran éxito un blog que lleva el sugestivo título de Jesucristo en el cine. En él lanzó en 2012 una propuesta original al señalar “las 10 mejores películas sobre la Virgen María”.

Profesor Titular de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad de Málaga y crítico de cine del portal Cinemanet, Fila siete, Mesa y Negocios, Nuestro Tiempo y Nueva Revista, Méndiz trabajó en Estados Unidos en la productora de Harry Ziesmer, ayudante de Dirección de Francis Ford Coppola.

Las películas más populares

Éstas son, según Alfonso Méndiz, las, posiblemente “10 mejores películas sobre la Virgen María”.

Dice Méndiz que “he priorizado las películas que más fácilmente pueden encontrarse en el videoclub (por ser más recientes o más populares) y he distinguido dos categorias: las que relatan su vida y las que se centran en sus apariciones. Porque ambos aspectos han interesado desde siempre a los cineastas. En la primera lista, indico qué actriz hace de la Virgen (V) y qué actor de Jesucristo (J)”.

A) Películas sobre la Virgen:

1- María de Nazaret (Jean Delannoy, Francia, 1995). V: Myriam Muller. J: Didier Bienaimé. Con un guión muy fiel a los textos bíblicos, dedica la mayor a la infancia de Jesús: desposorios de la Virgen, Anunciación y Visitación, Nacimiento y Huida a Egipto, etc. También presenta a María siguiendo a su hijo y sintonizando con sus palabras y su misión. En una escena significativa la vemos ayudando a los niños para que se acerquen a Jesús.

2- Mary, Mother of Jesus [María, madre de Jesús](Kevin Connor, Estados Unidos, 1999). V: Pernilla August. J: Christian Bale. Película para televisión que se pasó también en los cines. Cuenta la historia de Jesús desde los ojos de María. El filme enfatiza la importancia de la Virgen en el Señor, sugiriendo que algunas de sus parábolas fueron inspiradas por historias que Ella le contó. También recoge una escena, basada en la Tradición, en la que Cristo resucitado se aparece privadamente a su Madre.

3- Maria, figlia del suo figlio (Fabrizio Costa, Italia, 2000). V: Yaël Abecassis. J: Nancho Novo. El guión es de Massimo De Rita. Sigue los Evangelios al pie de la letra, aunque rellena la historia con pasajes imaginados y un par de escenas sacadas de los apócrifos. Cuenta la historia de María, desde la Concepción virginal de Jesús hasta la Asunción de la Virgen al cielo.

4- La pasión de Cristo (Mel Gibson, Estados Unidos, 2004). V: Maia Morgenstern. J: James Caviezel. Incluyo este filme sobre Jesús por la relevancia conferida a la Virgen. María es co-protagonista y corredentora: unida a su Hijo, sufre en su alma todo lo que su Hijo sufre en la pasión. Sólo Ella advierte la presencia del diablo. Por contraste a las turbas enloquecidas, la Virgen transmite siempre serenidad, amor maternal, aceptación de la Voluntad divina.

5- La Natividad (Catherine Hardwicke 2006). Bien documentada, recrea con acierto los escenarios, vestuario y utillaje de la época. Sigue las principales escenas de la vida de María (noviazgo, desposorios, nacimiento de Jesús), y dibuja con ternura los detalles de afecto entre José y María. Pero su retrato de la Virgen es confuso: aparece tímida e introvertida, sin relación con el entorno. No es “la llena de gracia”. Con todo, apropiada para los niños y muy oportuna para la Navidad.

b) Películas sobre las apariciones de la Virgen:

En Lourdes:

6- La canción de Bernadette (Henry King, Estados Unidos, 1943) .Hermosa recreación de las apariciones de la Virgen en Lourdes, en 1858, a la joven María Bernarda Soubirous. Uno de los debuts más aclamados de la historia del cine, el de una jovencísima Jennifer Jones, que consiguió un Oscar por este papel. Gran parte del mérito se debe a la brillante adaptación de George Seaton a partir de la novela de Franz Werfel. Aunque no aparece en los crédito,Linda Darnell hizo una excelente interpretación de la Virgen.

7- Bernadette (Francia, 1988) y La Passion de Bernadette (Francia, 1989), ambas de Jean Delannoy. Dos películas que forman una unidad: la vida de la vidente de Lourdes, hasta las apariciones y su biografía posterior. Rodadas en continuidad, representan un bello ejemplo de sensibilidad religiosa a la vez que una recreación histórica muy cuidada. Han sido elogiadas por el Vaticano como “un retrato sensible de una historia muy conmovedora que merece un público más amplio”. Otras cintas que han recreado estos sucesos son: Il suffit d´aimer (1960), Aquella joven de blanco (1965) y la reciente Lourdes (2009).

En Fátima:

8- El mensaje de Fatima (John Brahm, Estados Unidos, 1952).Película sobre las apariciones de la Virgen en Fátima a los tres pastorcillos: Lucia, Francisco y Jacinta. Tiene detrás a un gran director, con un guión muy fiel a los hechos, excepto en la introducción de un personaje ficticio, el pícaro Hugo, caradura y algo descreído, que será testigo de la señal prometida por la Virgen en Cova da Iria. Hay pasajes conmovedores, bien conseguidos, como el del interrogatorio de los chicos por el gobernador. Y la solución para mostrar las apariciones, como en transparencia, resulta muy elegante. Otras cintas sobre estas apariciones: La señora de Fátima (1951), Las apariciones de Fátima (1991) y The 13th Day (2009)

En Međjugorje:

9- Gospa: The Miracle of Medjugorje (Jakov Sedlar, Croacia-EEUU, 1995). Relata las apariciones de la Virgen a seis escolares en Medjugorje, una pequeña villa de Herzegovinia. Ellos afirman que han visto a “Gospa” (Virgen María, en croata). El sacerdote del pueblo, interpretado por Martin Sheen, conocido actor católico, confía plenamente en los niños, aunque muchos se oponen y él mismo no consigue ver a la Señora. Tras predicar un encendido sermón que molesta a las autoridades comunistas, es encarcelado y torturado. Instado a desautorizar las apariciones, el párroco se niega, y entonces los dirigentes deciden destruir la colina de Medjugorje.

En Guadalupe:

10- Guadalupe (Santiago Parra, México-España, 2006). Se estrenó coincidiendo con el 475 aniversario de las apariciones. Cuenta la historia de dos jóvenes científicos, marcados por una infancia traumática, que deciden investigar los misterios de la tilma de Guadalupe. Lo que comienza como un simple estudio científico se irá transformando en un descubrimiento personal que cambia por completo sus vidas. Otro filme que ha recreado las apariciones: 1531 (2011).

