A medida que pasan los años, el cuerpo empieza a pedir tranquilidad. Si encima no has llevado hasta ahora una vida demasiado sana, es aún más urgente que emprendas un cambio. Si más o menos te has mantenido en forma y has realizado ejercicio regularmente, también debes comprender que tu físico cambia y ya no puedes tener el nivel de autoexigencia tan alto.

En cualquier caso, el primer elemento al que debes prestar atención es el de la alimentación. El dicho “somos lo que comemos” no puede estar más claro. Por ejemplo, es indispensable ingerir nutrientes que resulten beneficiosos para tu salud a largo plazo y prevengan enfermedades mentales como el Alzhéimer o la demencia, al igual que para fortalecer los huesos y evitar lesiones o dolencias propias de edades más avanzadas.

Si comes mucho fuera, es posible que tomes demasiada sal, por lo que mejor cocina en casa y prepara tus propios platos

Nunca es demasiado tarde para cuidarse. Por ello, la revista ‘The Daily Meal’ ha recopilado una serie de consejos alimentarios para estar bien y sentirte bien no solo nada más cumplir los 40 años, sino para el resto de tu vida.

Más cereales

En las dietas de adelgazamiento abundan los consejos sobre reducir la cantidad de carbohidratos que metes al cuerpo. Pero cuando los eliminas de tu régimen de alimentación puede que se dé el caso de que tu cuerpo reaccione de maneras un tanto extrañas. Como decía el filósofo griego Aristóteles, “la virtud está en el medio”, y no puedes desecharlos de la noche a la mañana porque no es adecuado. Eso sí, deberás implementar cambios como por ejemplo pasar de pan blanco al integral o aderezar tus platos con alimentos como la quinoa. No solo vienen muy bien para la digestión, sino también para mantener el corazón sano.

Grasas saludables

Una vez que atraviesas la frontera de los 50, tienes mayores probabilidades de sufrir enfermedades degenerativas como el Alzhéimer, así como otras formas de demencia. Para prevenir el deterioro cognitivio, los neurólogos siempre recomiendan ingerir muchas grasas saludables como aceite de oliva, pescado graso rico en omega-3, nueces, semillas o aguacates. Estos alimentos no solo son buenos para el cerebro sino que cuentan con muchos más beneficios que agradecerás en años posteriores.

Evita los enlatados

Puede que sean baratos, fáciles y rápidos de preparar y cocinar, pero también contienen mucho sodio agregado que puede resultar perjudicial para la salud del corazón y la presión arterial. Por ejemplo, los mejillones o sardinas bañados en salsa, los cuales pueden tener un regusto bastante salado. Intenta adquirir productos siempre bañados en aceite de oliva, aunque sean más caros.

Mucho menos alcohol

Uno de los consejos más importantes. Ya sabes que una copa de vino para degustar con la comida viene muy bien, ayuda a la digestión y templa los nervios. Pero el consumo excesivo de alcohol puede deparar problemas muy graves, sobre todo de cara al futuro. Como otros alimentos y bebidas, aumenta el riesgo de cáncer. También tiene efectos muy negativos para la presión arterial, la salud cardíaca y cerebral. Un solo vaso de vino tinto contiene antioxidantes que te ayudarán a que no se te note tanto el paso de los años, pero recuerda: solo uno.

Cocina en casa

No solo es un pasatiempo bastante agradable (sobre todo en esos días en los que no tienes que ir a trabajar y te apetece esforzarte un poco), sino que también es realmente sano. “A medida que las personas cumplen años, tener la presión arterial alta se vuelve mucho más común”, advierte Julie Stefanski, portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, a ‘The Daily Meal’. “Si comes mucho fuera o pides algo a un restaurante, es posible que contenga demasiada sal, por lo que mejor hazlo tú mismo”. Además, es un momento perfecto para socializar y conectar con tu familia y amigos.

Más calcio

El calcio es especialmente importante a medida que te vas haciendo mayor. Sin embargo, muchas personas no consumen suficiente, sobre todo si reducen los lácteos. El calcio ayuda a prevenir la osteoporosis, una de las enfermedades más típicas una vez pasas la media centena, además de ayudar a las funciones cardíacas, pulmonares y tambíen a la sangre. Si eres alérgico a la leche, este mineral también se encuentra en la soja, frijoles y en el brócoli.

Bebe más agua

Es clave, y muchas veces su consumo pasa inadvertido. Cuanto más mayor te haces, más debes intentar permanecer hidratado y para ello lo mejor es aumentar el agua que entra en tu cuerpo. Además, ayuda a digerir los alimentos correctamente, absorber los nutrientes de las comidas y mantener sanas las células. La hidratación también contribuye a combatir los signos del envejecimiento en la piel.

