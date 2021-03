El candidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes, volvió a cuestionar al Gobierno por poner requisitos para acceder al bono de ayuda económica en medio de la pandemia.

En ese contexto, advirtió que si el Ejecutivo continúa con esa oferta, se arriesga a que se apruebe el tercer retiro del 10% de los fondos de ahorros previsionales -que este miércoles comienza a discutirse en la Cámara de Diputados-, aunque reconoció que a él no le parece un buen proyecto.

A juicio del ex diputado y ex timonel de RN se debe tener “la puntería más alta y sin letra chica, son demasiados los requisitos que el Gobierno pone, hay una porfía ahí. Además se calcula respecto de los ingresos de enero de 2020, ¿por qué no se hace desde agosto de 2019, que es cuando la gente tenía una situación económica más o menos bien?”.

“La propuesta actual del Gobierno es mucho mejor, no hay discusión, de 400 mil pesos para abajo no hay ningún papel que entregar, no hay que dar explicaciones, pero yo creo que el corte está muy abajo y por lo tanto el Gobierno o mejora la puntería o no se queje si hay tercer retiro, así de simple”, puntualizó en conversación con Radio Cooperativa.

El ex ministro de Defensa señaló que lo más probable es que el proyecto del tercer retiro “caiga” en el Tribunal Constitucional, considerando lo que ya hizo la administración del Presidente Sebastián Piñera con el segundo retiro, además destacó que “lo otro es que se está ilusionando a tres millones de personas que ya no les queda nada”.

El abanderado a La Moneda enfatizó en que la forma en que se anuncien los bonos “es decisión del Presidente y de su brazo derecho, (Cristián) Larroulet, que en general están reacios a este tipo de medidas. Yo no sé si consideran que el ex presidente (Donald) Trump es de izquierda, porque hizo lo mismo en Estados Unidos, la canciller (Angela) Merkel hizo lo mismo en Alemania, son realidades distintas, economías distintas, por supuesto, pero aquí los recursos están”.

