Los futbolistas chilenos que militan en el exterior vivirán este fin de semana jornadas de competencia en las principales ligas del mundo, aunque algunos jugarán amistosos para preparar el arranque de sus desafíos.

Viernes 10 de enero

Amistosos internacionales

Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz, lesionado) vs. Ultrecht, 10:00 horas.

Besiktas (Enzo Roco) vs. Altinordu, 10:30 horas.

Alanyaspor (Junior Fernandes) vs. Goztepe, 11:00 horas.

Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz, lesionado) vs. St. Gallen, 12:00 horas.

Arabian Gulf Cup

Al-Ain vs. Al Nasr (Esteban Pavez), 13:45 horas.

Sábado 11 de enero

Liga mexicana

Morelia (Jorge Valdivia, Sebastián Vegas, Martín Rodríguez y Rodrigo Millar) vs. Toluca, 00:00 horas.

Tijuana vs. Santos Laguna (Diego Valdés), 00:10 horas.

Amistosos internacionales

Hannover (Miiko Albornoz) vs. Paderborn, 09:00 horas.

Alanyaspor (Junior Fernandes) vs. Sittard, 13:00 horas.

Nacional vs. River Plate (Paulo Díaz), 20:30 horas.

Liga italiana

Inter de Milán (Alexis Sánchez) vs. Atalanta, 16:45 horas.

Liga mexicana

Cruz Azul (Igor Lichnovsky) vs. Atlas (Ignacio Jeraldino y Lorenzo Reyes), 20:00 horas.

Chivas vs. Juárez (Angelo Sagal), 22:00 horas.

León (Jean Meneses) vs. Querétaro, 22:00 horas.

Domingo 12 de enero

Liga mexicana

Tigres (Eduardo Vargas) vs. Atlético San Luis, 00:05 horas.

Copa del Rey de España

Cacareño vs. Eibar (Fabián Orellana), 08:00 horas.

Liga italiana

Udinese (Francisco Sierralta) vs. Sassuolo, 08:30 horas.

Fiorentina (Erick Pulgar) vs. Spal, 11:00 horas.

Torino vs. Bologna (Gary Medel), 11:00 horas.

Amistosos internacionales

Werder Bremen vs. Hannover (Miiko Albornoz), 09:00 horas.

Liga portuguesa

Gil Vicente vs. Belenenses (Simón Ramírez), 12:00 horas.

Liga inglesa

Aston Villa vs. Manchester City (Claudio Bravo), 13:30 horas.

Liga mexicana

Pumas (Felipe Mora) vs. Pachuca (Víctor Dávila), 15:00 horas.

Liga francesa

Paris Saint-Germain vs. AS Mónaco (Guillermo Maripán), 17:00 horas

