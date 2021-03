Luego de entrevistar a Moisés Bravo, padre de Tomás, el periodista Carlos Pinto realizó una extensa reflexión acerca del crimen del niño de 3 años que impacta al país.

«Espero que no llegue un momento tal donde se produzca algo parecido al caso Fernanda Maciel, donde pasaron meses meses y todo se diluye», indicó el rostro de «Mea Culpa».

En Contigo en La Mañana, Pinto reconoció que «después de haber estado en ese lugar, por cierto que me emocionó conocer la historia. Me puse en la puerta de la casa (de Tomás), al lado de este memorial, llegaron un par de autos. Ahí seguramente venían los familiares, entraron a las casas, no tuve ninguna intención de entrevistarlos porque, no sé, sentía que todo está dicho».

Además, afirmó que «nos queda aquí lo más importante. Esto es doloroso. Esto va a tener que terminar, pero lo que hemos aprendido es que tenemos que sacar ventajas de esta experiencia. No podemos hacer mucho en este caso, por lo menos yo, pero sí puedo hacer mucho para decirle a la gente que tengamos cuidado con nuestros hijos. Que esto suceda lo menos posible en el futuro».

Pregunta del padre

Finalmente, el escritor reveló una inesperada pregunta que le realizó Moisés Bravo detrás de cámara.

«Esta entrevista fue bastante larga (…) Hoy sólo me cabe recordar una imagen, porque cuando yo termino la entrevista, el abuelo paterno de Tomás y Moisés (Bravo), me acompañaron a la salida de su modesta casa y conversamos un rato», recordó.

«Moisés me dijo ‘Carlos, ¿qué cree que yo puedo hacer de aquí en adelante? ¿Deberé seguir hablando? ¿Qué me dice usted?’. Entonces, eso es bien complicado, porque no soy yo quién para decirle si deba seguir hablando o no. Le dije que ‘eres libre de hacer lo que estimes conveniente’. Me dijo: ‘Por mi hijo, todo lo que sea necesario’», cerró.

